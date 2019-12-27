البرلمان يُوقع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

انتظم صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، بقصر باردو موكب تولّى خلاله راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، وشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توقيع وثيقة « إعلان إنضمام مجلس نواب الشعب للميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد »،وذلك بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وأعضاء المكتب ورؤساء الكتل وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

وعبّر شوقي الطبيب عن تقديره لاستجابة مجلس نواب الشعب لدعوة الهيئة الوطنية للمكافحة الفساد لإمضاء هذه الاتفاقية التي تمّ اقرارها بتاريخ 9 ديسمبر 2016 وتم توقيعها من قبل عديد الجهات الاخرى، مذكرا في ذات السياق بمختلف التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ولا سيما منها قانون التصريح بالمكاسب وقانون مكافحة الإثراء غيرالشرعي وقانون حماية المبلغينوقانون حق النفاذ إلى المعلومة .

وبيّن الطبيب من جهة أخرى ان امضاء هذه الاتفاقية هو انخراط أكبر وأوسع للمشرع التونسي في هذا الملف الهام الذي لازال يحتاج الى بعض التشريعات الداعمة للمجهودات الوطنية لمكافحة الفساد وتنقيح بعض القوانين الاخرى ، فضلا عن تعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب في هذا المجال.

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