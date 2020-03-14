البرنامج الجديد لرحلات الخطوط التونسية

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم السبت، أنّ برنامج رحلاتها إلى مختلف الوجهات المعنية بقرار غلق المجال الجوي بصفة جزئية سيكون كما يلي:

- ايطاليا : إلغاء جميع الرحلات

- فرنسا: الإبقاء على رحلة واحدة تونس- باريس- تونس، و ذلك أيام الثلاثاء والخميس والأحد

- ألمانيا : الإبقاء على رحلة واحدة في الأسبوع تونس- فرنكفورت- تونس، وذلك يوم الخميس

- اسبانيا : الإبقاء على رحلة واحدة كل 15 يوما تونس- مدريد- تونس، كل يوم أحد

- بريطانيا: الإبقاء على رحلة واحدة في الأسبوع تونس- لندن- تونس، و ذلك كل يوم أحد

- مصر: الإبقاء على رحلة واحدة كل 15 يوما، تونس- القاهرة- تونس و ذلك يوم السبت

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم السبت 14 مارس على الساعة 23 و 59 دق إلى غاية يوم السبت 4 أفريل 2020 على الساعة 23 و 59 دق ( حسب التوقيت المحلي لتونس)

كما يمكن للمسافرين الراغبين في تأجيل أو تغيير تاريخ السفر أو الوجهة الحصول على وصل يعادل قيمة التذكرة صالح لمدة 12 شهر.

كما تفيد الناقلة الوطنية بأنها ستقوم بإعلام مسافريها بأي تغيير يطرأ على برمجة رحلاتها عبر الإرساليات القصيرة (SMS) و لمزيد الاستفسار يرجى الاتصال بنقاط البيع للشركة أو بوكالات الأسفار المتعامل معها و كذلك عبر موقع الواب tunisair.com أو مركز النداء على الأرقام التالية:

من تونس : 81 10 77 77

من تونس ومن الخارج : (+216) 70 103 700 أو (+216) 70 101 300

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