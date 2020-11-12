البرهومي: النهضة لم تُبرم أي عقد مع أي شركة أجنبية ولا دليل يُثبت ذلك

نفى عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد خليل البرهومي في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات والذي أكّد أن حركة النهضة أبرمت عقدان للدعاية والضغط مع شركة أمريكية الأول بين سنة 2014 و2018 والثاني بين 16 جويلية 2019 و17 ديسمبر 2020 بقيمة 250 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك مجانب للصحة.

وقال البرهومي إن محكمة المحاسبات لا تملك أي وثيقة أو دليل يُثبت أن حركة النهضة أبرمت أي عقد مع أي شركة أجنبية أو وثيقة تُبت أنها دفعت أموالا أو تسلمت أموالا من الخارج، مطالبا إياها بالتتبّع القانوني حسب الدلائل المتوفرة لديها.

وأكد البرهومي أن حركة النهضة من أكثر الأحزاب انضباطا وتُقدم تقاريرها في الإبان .

وشدد البرهومي على أن حركة النهضة ليست في حاجة إلى هذه العقود، وأنها خارج موضع الشبهة، مؤكدا وجود توظيف سياسي لتقرير محكمة المحاسبات.

وبين المتحدث بأن هناك مبادرة انطلقت في غضون ساعات لإعادة النظر في الانتخابات ونزاهتها وشرعيتها وشرعية من تم انتخابهم من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب إلى الحكومة في مسعى لتغيير المشهد السياسي .

واعتبر البرهومي أن تقرير محكمة المحاسبات وقع إخراجه وتسريبه بطريقة سيئة قبل أن يقع إعلانه ونشره رسميا ما يطرح العديد من التساؤلات، على حد قوله.

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