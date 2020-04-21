البريد التونسي : إجراءات جديدة لصرف جرايات التقاعد

تم مساء اليوم الثلاثاء، الاتفاق على جملة من الإجراءات تهدف إلى إحكام تنظيم عمليّة حصول حرفاء البريد التونسي من المتقاعدين على جرايات تقاعدهم في أفضل الظّروف المستجيبة لشروط الوقاية.

ودعا الديوان الوطني للبريد كلّ حرفائه من المعنيين بالجرايات المذكورة أن لا ينتقلوا إلى مراكز البريد إلاّ بعد التأكّد من تنزيل جراياتهم ووصول دورهم وذلك عبر القيام بإحدى العمليّتين التاليتيْن :

ـ استعمال الهاتف الجوال بإدخال الرمز *1017 *رقم بطاقة التعريف#

ـ بالنسبة للمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة يمكنهم النفاذ إلى موقع pension.poste.tn وطلب تمكينهم من جراياتهم في محلات سكناهم .

وتتمثّل اجراءات تنظيم عمليّة حصول حرفاء البريد التونسي من المتقاعدين على جرايات تقاعدهم في :

ـ تخصيص متطوعين من الكشافة التونسيّة لتقديم قصاصات نظام التصرف في الطوابير للحرفاء

-تنظيم الحرفاء في النوافذ المفتوحة مع مراعاة المسافة المستوجبة ، واحترام مسافة الأمان المقدرة على الأقل بمتر بين الحريف والآخر.

- دعوة الحرفاء إلى الإنتظار خارج مقرات مكاتب البريد مع تفادي التجمع أمام المداخل الرئيسية للمكاتب.

- تمكين المتطوعين من الكشافة التونسية بمكاتب البريد من مستلزمات الوقــــــــاية والنظافة ودعوتهم إلى المساهمة في تعقيم ونظافة قاعات الإنتظار باستمرار وبشكل دوريّ. – توفير مكاتب البريد لمعلقات تحسيسية تحمل شعار: » سلامتي- وسلامتك – مسؤوليتنا جميعا » يقوم متطوعو الكشافة التونسية بالصاقها.

ـ المشاركة في توصيل الجرايات عبر مرافقة أعوان البريد الى مقرات سكنى . أصحابها وباعتبار ظروف الحجر الصحي وحماية لحرفاء البريد التونسي وخاصة من المتقاعدين وكبار السن فالمرغوب من اللجان الجهوية والمحلية للكشافة التونسيّة التنسيق والتواصل مع رؤساء مكاتب البريد حسب التوزيع الجغرافي لوضع برامج التدخّل والالتزام بتنفيذه .

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