البريد التونسي: إصدار طابعين بريدين حول موضوع مدن عتيقة من المتوسط

يُصدر البريد التونسي يوم 11 جويلية 2022، كسائر البلدان الأورومتوسطية الأعضاء، طـابعين بريديين حــول موضوع « مدن عتيقة من المتوسط، تستور وتكرونة » كنموذج للمدن التي حافظت على طـابعها الأندلسي والأمـازيغي في البلاد التونسية.

وقد تمّ تصميم هذين الطابعين من قبل التلاميذ المشاركين في تظاهرة Hackathon التي نظمها البريد التونسي بالشراكة مع وزارة التربية في 08 ماي 2022 بتونس العاصمة.

ويمكن اقتناء هذين الطابعين عن بعد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn

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