البريد التونسي الأول عربيا وإفريقيا‎

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الجمعة، حصوله وللمرة الثالثة على التوالي، على جائزة أفضل مؤسسة بريدية على الصعيدين العربي والإفريقي وذلك حسب تقرير الإتحاد البريدي العالمي لمؤشر التنمية البريدية لسنة 2020.

كما تحصل البريد التونسي على المرتبة 46 عالميا حسب التقرير نفسه متقدما بمركز مقارنة بالسنة الماضية.

ويقيس مؤشر التنمية البريدية 2IPD تطور القطاع البريدي بالدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، ويعتمد هذا المؤشر على 4 معايير وهي: الموثوقية والوصول والارتباط والمرونة.

واعتبر البريد هذا التكريم تتويجا لكافة جهود الأسرة البريدية منذ سنوات وتفانيهم في دعم وتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية المقدمة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وتحسين جودتها ونوعيتها ، وكذلك المكانة الهامة والإشعاع المتواصل للبريد التونسي على المستوى الدولي.

كما اعتبر البريد التونسي هذا التتويج الجديد، حافزا إضافيا لكافة مكونات الأسرة البريدية على العمل على مزيد تطوير الخدمات والمحافظة على مكانة البريد التونسي كمؤسسة عمومية متطورة تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين ومواصلة ريادتها في محيطها العربي والإفريقي.

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