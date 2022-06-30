البريد التونسي: حصول منظومة «D17» على الجائزة الأولى في مجال الخدمات الرقمية «e-business»

نظم البريد التونسي احتفالا، أشرف عليه وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، بمناسبة حصـول منظومة « D17″ للدفع عبر الهاتف الجوال، عـلى الـجائـزة الأولى فـي مجال الخـدمات الـرقمية «e-business»، خلال مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات ITU SMSI 2022المنعقد مؤخرا بجنيف، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد سامي المكي وعدد من إطارات المؤسسة من مختلف ولايات الجمهورية.

وقد تمّ إختيار منظومة «D17» من ضمن 360 مشروعا مشاركا في المسابقة، وتحتل تطبيقة D17 المرتبة الأولى وطنيا في مجال المعاملات المالية عبر الهاتف الجوال والأولى حاليا على المستوى الوطني من حيث عدد المشتركين، الذي تجاوز عددهم 500 ألف مستعمل إلى حد الآن.

وتمكن هذه التطبيقة مستعمليها من تحويل الأموال وخلاص الفواتير وإتمام المعاملات التجارية بطريقة لا مادية وسهلة، عبر حسابات أو حافظات أموال إفتراضية. وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو التقليص التدريجي من تداول الأوراق المالية والمعاملات نـقدا.

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