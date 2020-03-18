البريد التونسي: هذه طرق التبرع لفائدة صندوق مقاومة وباء الكورونا

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، لكافة التونسيين داخل الوطن وخارجه أنه بإمكانهم إيداع تبرعاتهم لفائدة صندوق مقاومة وباء الكورونا نقدا أو بواسطة تـحويل بريـدي أو بنكي وكذلك بواسطـــة الشيــكات البريديــة والبنكيـــة مــن خـــلال الحسـاب البريـدي الجاري 1700 0000 0000 0018 1817.

كما يمكن إيداع التبرعات من الخارج عبر التحويلات الدولية وفقا للبيانات التالية:

IBAN :TN 59 1700 0000 0000 0018 1817

Code Swift : LPTNTNTT

كما يوفر البريد التونسي للمواطنين أينما كانوا إمكانية التبرع عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع البريد التونسي www.poste.tn أو موقع www.1818.tn باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو بواسطة بطاقات الدفع البنكية الوطنية والدولية.

وتعتبر عملية التبرع عن بعد عـبر الأنترنـات لفائدة صندوق مقاومة وباء الكورونا اسهلة ومؤمنة حيث يكفي المواطن القيام بـ:

- إدخال البيانات الضرورية ( الاسم واللقب والعنوان وبلد الإقامة…) ،

- اختيار مبلغ التبرع بالدينار التونسي،

- خلاص مبلغ التبرع باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو البطاقات البنكية الوطنية أو باستعمال بطاقات الدفع الدوليةVISA و MasterCard،

- المصادقة على المبلغ وطباعة وصل التبرع.

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