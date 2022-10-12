البريد التونسي وماستركارد يوقعان إتفاقية شراكة لتطوير الحلول الرقمية وتعزيز الإدماج المالي

تم إمضاء إتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي ومؤسسة ماستركارد، الشركة الرائدة في مجال الدفع الرقمي على المستوى العالمي، وذلك بهدف إطلاق حلول رقمية متجددة. كما تشمل إتفاقية الشراكة تدعيم التعاون في مجال الدفع الرقمي لتعزيز مبدإ الإدماج المالي بمختلف جهات البلاد وإطلاق حلول تكنولوجية وخدمات ومنتوجات جديدة لتسهيل المعاملات اليومية للمواطن وذلك بصفة مبسطة وشفافة ومؤمنة.

من جهة أخرى، ستمكن هذه الشراكة البريد التونسي وماستركارد من تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في تونس من خلال إعتماد منصة الدفع عن بعد«

كلمات البحث :اتفاقية;البريد التونسي;ماستركارد