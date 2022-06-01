البريد التونسي يتحصل على الجائزة الأولى في مجال الخدمات الرقمية «

تحصل البريد التونسي على الجائزة الأولى في مجال الخدمات الرقمية «e- business » اعترافا بدوره كمؤسسة عمومية رائدة في تطوير الأعمال والخدمات الرقمية « e-business » من خلال مشروع « »D17 للدفع عبر الهاتف الجوال وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات « SMSI » لسنة 2022 المنعقدة بجينيف (سويسرا) من 30 ماي 2022 وإلى غاية 03 جوان 2022.

وقد تم إسناد هذه الجائزة للبريد التونسي خلال حفل انتظم بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجينيف- سويسرا- وذلك بحضور السفير الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف و العديد من كبار المسؤولين من المنظمات الدولية وممثلين عن الدول المشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلـى كبار الخبراء على المستوى الدولي والناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن حصول البريد التونسي على هذه الجائزة يأتي بعد اختيار مشروع « D17 » من طرف القمة العالمية حول مجتمع المعلومات للمشاركة في المسابقة التي تم تنظيمها بمناسبة المؤتمر والتي ضمت أكثر من 360 تجربة دولية رائدة في مجال الخدمات الرقمية.

وقد تولى سامي المكي بهذه المناسبة تقديم مداخلة خلال الجلسة العامة أبرز فيها خصائص التطبيقة الرقمية « D17» للبريد التونسي والتي تمكن مختلف الفئات الاجتماعية (الطلبة والتجار والمواطنين) من باقة من الخدمات المالية على غرار تحويل الأموال وخلاص الفواتير وخلاص التجار باستعمال تقنية « scan QR code ». ، مشيرا إلى أن تطبيقة « D17 » للدفع غبر الهاتف الجوال تعتبر الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد المشتركين الذين بلغوا حوالي 500 ألف، وهي تطبيقة يمكن تنزيلها عبر موقع التحميل App store أو Play store وربطها بالحسابات الافتراضية.

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