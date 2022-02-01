البريد التونسي ينفي تمويله لخزينة الدولة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار

أصدر البريد التونسي مساء اليوم الثلاثاء، بلاغ توضيحيا تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد التونسي لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين.

وأكد البريد أن المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبله إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشي معمول به منذ عشرات السنين.

وشدد البريد على أن المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة، وفق نص البلاغ.

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