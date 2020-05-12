البريد التونسي يُحذّر من رسائل إلكترونية تنتحل صفته

أعلن البريد التونسي في بلاغ له، أن مجموعة من حرفائه وصلتهم رسائل إلكترونية تنتحل صفة المؤسسة بهدف الحصول على معطياتهم الشخصية.

ودعا البريد التونسي حرفاءه الكرام إلى عدم الاستجابة إلى مثل هذه الرسائل الغريبة وعدم الإفصاح عن معطياتهم الشخصية وخاصة تلك المتعلقة بمعاملاتهم المالية.

وأكد البريد أنه لا يستعمل إلا بريده الإلكتروني الرسمي tnpost.tn@… أو poste.tn@ …في التعامل مع حرفائه. ويطمئنهم بأن كل العمليات المالية المنجزة عبر البريد مؤمنة. كما ذكر البريد حرفاه أنه بإمكانهم التوجه إلى أقرب مكتب بريد أو الاتصال بمركز النداء 1828 للمزيد من التوضيحات والاستفسارات.

كلمات البحث :رسائل;لبريد التونسي