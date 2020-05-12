البريد التونسي يُحذّر من رسائل إلكترونية تنتحل صفته

اخر تحديث : 12/05/2020

البريد التونسي

أعلن البريد التونسي في بلاغ له، أن مجموعة من حرفائه وصلتهم رسائل إلكترونية تنتحل صفة المؤسسة بهدف الحصول على معطياتهم الشخصية.
ودعا البريد التونسي حرفاءه الكرام إلى عدم الاستجابة إلى مثل هذه الرسائل الغريبة وعدم الإفصاح عن معطياتهم الشخصية وخاصة تلك المتعلقة بمعاملاتهم المالية.
وأكد البريد أنه لا يستعمل إلا بريده الإلكتروني الرسمي tnpost.tn@… أو poste.tn@ …في التعامل مع حرفائه. ويطمئنهم بأن كل العمليات المالية المنجزة عبر البريد مؤمنة. كما ذكر البريد حرفاه أنه بإمكانهم التوجه إلى أقرب مكتب بريد أو الاتصال بمركز النداء 1828 للمزيد من التوضيحات والاستفسارات.


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