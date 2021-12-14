البريد التونسي يُصدر طابعين بريديين تكريما للشاذلي القليبي وجلبار النقاش

يُصدر البريد التونسي يوم غدٍ الأربعاء 15 ديسمبر 2021، طابعين بريديين تمّ تخصيصهما لكل من الشاذلي القليبي وجلبار النقاش.

يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتناؤهــما عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

وأرجع البريد التونسي هذه البادرة إلى مساهمته في المحافظة على الذاكرة الوطنية وتكريم أعلام تونس والشخصيات الوطنية التي طبعت الحياة الفكرية والثقافية والسياسية التونسية.

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