البريد التونسي يُصدر طابعين بريديين تكريما للشاذلي القليبي وجلبار النقاش

اخر تحديث : 14/12/2021

الشاذلي القليبي وجلبار النقاش

يُصدر البريد التونسي يوم غدٍ الأربعاء 15 ديسمبر 2021، طابعين بريديين تمّ تخصيصهما لكل من الشاذلي القليبي وجلبار النقاش.
يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتناؤهــما عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.
وأرجع البريد التونسي هذه البادرة إلى مساهمته في المحافظة على الذاكرة الوطنية وتكريم أعلام تونس والشخصيات الوطنية التي طبعت الحياة الفكرية والثقافية والسياسية التونسية.


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