ر م ع البريد التونسي: 75 ألف محاولة لاختراق البريد في ليلة واحدة

أكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي جوهر الفرجاوي في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، تعرض البريد التونسي إلى 75 ألف محاولة لاختراقه في ليلة واحدة، مشيرا إلى أن البريد مستهدف من طرف أعداء النجاح وهم فرادى وموجودون في داخل تونس وخارجها.

وشدد الفرجاوي على أن البريد له من أفضل المنظومات الإعلامية والأكثر أمانا، مؤكدا لحرفائه أن أرصدتهم محفوظة ولا خوف على أموالهم.

وقال الفرجاوي إن البريد رفع 3 قضايا في الخصوص ضد كل من سيكشف عنه التحقيق في الضلوع في عمليات الاختراق.

وبين رئيس مدير عام البريد التونسي بأن عملية الاختلاس التي تعرض لها البريد التونسي مؤخرا تمت بمحض الصدفة ولم يتم اختراق البريد ولا المعطيات الشخصية للحرفاء وعدم وجود إمكانية للوصول إليها، مشيرا إلى أنه تمت تقوية إجراءات السلامة.

وأكد الفرجاوي أنه تم استرجاع 17 ألف دولار من الأموال المختلفة في انتظار استكمال الباقي.

كلمات البحث :اختراق;البريد التونسي;البريد التونسيد