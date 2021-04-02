البطل العالمي محمد الڤمودي يتلقّى أول جرعة من لقاح كورونا

تلقّى اليوم الجمعة 2 أفريل 2021، الرياضي التونسي والبطل العالمي محمد الڤمودي اول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقد قام محمد الڤمودي بالتسجيل على منصة evax المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح وتمت دعوته عبر تقنية الارساليات القصيرة بوصفه من المشمولين بالأولوية الأولى للاستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض.

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