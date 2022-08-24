البطولة الأفريقية للسباحة: تونس ترفع رصيد ميدالياتها إلى 14 ميدالية

رفعت تونس رصيد ميدالياتها خلال اليوم الرابع من منافسات البطولة الإفريقية للسباحة أكابر و كبريات المقامة بالمسبح الأولمبي برادس إلى مجموع 14 ميدالية.

وتتوزع الميداليات كالآتي :

-01 ميدالية ذهبية

-06 ميداليات فضية

-07 ميداليات برونزية

وقد عززت تونس رصيدها امس الثلاثاء بميداليتين:

*ميدالية فضية : لعدنان الباجي في سباق 50 م سباحة على الصدر بتوقيت 28 ث و 2 اجزاء من الثانية.

*ميدالية برونزية : لمنتخب السيدات في سباق 4 ×100م سباحة حرة تتابع بتوقيت 4 دق و3ث و 49جزء من الثانية.

وتحتل تونس المرتبة الرابعة في جدول توزيع الميداليات بعد جنوب أفريقيا والجزائر ومصر.

هذا وتختتم اليوم الأربعاء 24 أوت 2022 السباقات في مسبح رادس على أن يسدل الستار يوم الخميس 25 من الشهر ذاته على فعاليات هذه البطولة بإجراء سباقات المياه الحرة بشاطئ قمرت انطلاقا من التاسعة صباحا.

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