البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي: تونس تتصدّر المركز الأول بـ9 ميداليات ذهبية

تصدرت تونس المركز الأول في اختتام فعاليات البطولة الافريقية الاولى للتجديف الشاطئي سرعة بالحمامات يومي 27-28 اكتوبر 2022 بمجموع 10 ميداليات، 09 منها ذهبية وواحدة فضية .

وأحرز الميداليات الذهبية كل من :

*خديجة الكريمي (سباق فردي كبريات) وضمنت بذلك تأهلها للألعاب العالمية للتجذيف.

*محمد الطيب (سباق فردي أكابر)

*هالة بالحاج محمد (سباق فردي وسطيات)

*محمد ريان حفصة (سباق فردي أواسط)

*سارة الزمالي وسحر المومني (سباق الزوجي كبريات)

*هاني سمايتية وبلال الفريڨي (سباق الزوجي أكابر)

*عائشة عبد العزيز وهالة بالحاج محمد (سباق زوجي وسطيات)

*خديجة الكريمي وهاني سمايتية (زوجي مختلط أكابر)

*محمد ريان حفصة وهالة بالحاج محمد (زوجي مختلط أواسط)

وقد أحرز الثنائي محمد أمين الحرشي واحمد الطالبي (سباق الزوجي أواسط) الميدالية الفضية .

وفيما يلي الترتيب :

1-تونس : 10 ميداليات (09 ذهبية و01 فضية )

2-مصر : 10 ميداليات ( 01 ذهبية و07 فضية و02 برونزية )

3-الجزائر : 07 ميداليات (01 فضية و06 برونزية)

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