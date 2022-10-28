البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي: تونس تتصدّر المركز الأول بـ9 ميداليات ذهبية

تصدرت تونس المركز الأول في اختتام فعاليات البطولة الافريقية الاولى للتجديف الشاطئي سرعة بالحمامات يومي 27-28 اكتوبر 2022 بمجموع 10 ميداليات، 09 منها ذهبية وواحدة فضية .
وأحرز الميداليات الذهبية كل من :
*خديجة الكريمي (سباق فردي كبريات) وضمنت بذلك تأهلها للألعاب العالمية للتجذيف.
*محمد الطيب (سباق فردي أكابر)
*هالة بالحاج محمد (سباق فردي وسطيات)
*محمد ريان حفصة (سباق فردي أواسط)
*سارة الزمالي وسحر المومني (سباق الزوجي كبريات)
*هاني سمايتية وبلال الفريڨي (سباق الزوجي أكابر)
*عائشة عبد العزيز وهالة بالحاج محمد (سباق زوجي وسطيات)
*خديجة الكريمي وهاني سمايتية (زوجي مختلط أكابر)
*محمد ريان حفصة وهالة بالحاج محمد (زوجي مختلط أواسط)
وقد أحرز الثنائي محمد أمين الحرشي واحمد الطالبي (سباق الزوجي أواسط) الميدالية الفضية .
وفيما يلي الترتيب :
1-تونس : 10 ميداليات (09 ذهبية و01 فضية )
2-مصر : 10 ميداليات ( 01 ذهبية و07 فضية و02 برونزية )
3-الجزائر : 07 ميداليات (01 فضية و06 برونزية)
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