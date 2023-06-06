البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سيُوَسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي في تونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الاثنين 05 جوان 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية BERD، يتقدمهم النائب الأول لرئيس البنك يورغان ريكترينغ Jürgen Rigtering.

وثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وقوف البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الى جانب تونس والمشاريع المنجزة من قبله في عدة مجالات منها التنمية المستدامة والنقل والطاقة.

من جهته، نوّه النائب الأول لرئيس البنك يورغان ريكترينغ Jürgen Rigtering بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مفيدا بأن البنك سيوّسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي اقليمي في تونس.

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