البنك الأوروبي للإستثمار يُؤكّد استعداده لمرافقة تونس في إنجاز مشاريعها

أشرف وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، على جلسة عمل جمعته بوفد ممثل عن البنك الأوروبي للإستثمار حيث تم تناول جملة من المشاريع الممولة من قبل هذا البنك على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة واستعراض أوجه التعاون الممكن في مشاريع جديدة ذات صلة بالنّقل الحديدي.

وأكّد وزير النّقل على ضرورة مأسسة نظام القواعد الصحية والبيئية والسلامة HSE في مختلف المنشآت التابعة للقطاع مفيدا أنه لا حياد عن استيفاء مشروع الشبكة الحديدية السريعة لكافة شروط السلامة في مختلف مكوناته قبل الإذن بالإنطلاق في استغلاله.

من جانبه، عبّر ممثلو البنك الأوروبي للإستثمار عن استعداد مؤسستهم لمرافقة تونس في إنجاز مشاريعها وعن حرصهم على مزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين.

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