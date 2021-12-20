البنك الأوروبي للاستثمار يُقرض نقل تونس 45 مليون أورو

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ له اليوم الاثنين، أنه وقّع إتفاقا ماليا جديدا مع شركة نقل تونس لمنحها مبلغ 45 مليون يورو، أي قرابة 146 مليون دينار، لتجديد أسطول خط تونس – حلق الوادي- المرسى.

وقام بتوقيع عقد التمويل، كل من نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، مورينهو فيلكس، والرئيس المدير العام وبين البنك بأن الاتفاق الذي حضر توقيعه وزيرا الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والنقل، ربيع مجيدي، يهدف الى تمكين شركة نقل تونس من شراء 18 عربة والحصول على تجهيزات للخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى.

يُقرض نقل تونس 45 مليون أورو

وقال فيلكس: « إنّ البنك باعتباره مؤسسة أوروبية تدعم المناخ الاستثماري، نحن سعداء بدعم تونس في الانتقال الطاقي والتحول في المشاريع التي تسهل التنقل الحضري ».

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