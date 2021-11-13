البنك الإسلامي للتنمية يعتزم تمويل مشاريع جديدة بتونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 بباريس مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر وذلك على هامش مشاركتها في اشغال المؤتمر الدولي للسلام.

وتم خلال هذا اللقاء التباحث حول مشاريع البنك الاسلامي المستقبلية بتونس في عدة مجالات على غرار الرقمنة وسبل تمويلها من قبل البنك.

وأكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية ان البنك الذي يشرف عليه هو مشروع تنموي لكل الدول الأعضاء وتونس تعد من أهمها.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على القيام بعملية جرد وتدقيق في المشاريع التي لم يتم إنجازها والنظر في المشاريع المرسومة في خطة الحكومة التونسية سواء عبر البنك الاسلامي للتنمية أو عبر آلية الصناديق الدولية التنموية .

وأفاد محمد سليمان الجاسر أن البنك الاسلامي موٌل مشاريع عديدة بقيمة 5 مليار دولار مؤكدا عزم البنك لتمويل مشاريع جديدة بتونس.

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