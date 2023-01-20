البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام لتونس 2.2 بالمائة في 2023

توقّع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و2.6 بالمائة في سنة 2024، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط للفترة 2023-2024، وفق تقرير جديد أصدره البنك اليوم الخميس، تحت عنوان « أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا »

وأقر البنك، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا، أنه ينبغي أن يستقر عند 4.3 بالمائة في سنة 2023، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب ، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر، وفق ما كشفه التقرير ذاته الذي حلل آفاق مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للبلدان الإفريقية.

كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1.1 نقطة مائوية ، لتنخفض من 5.4 بالمائة في سنة 2021 إلى 4.3 بالمائة في سنة 2022. ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار الجفاف في المغرب.

وأردف التقرير موضحا ، أنه مع ذلك، لا تزال اقتصادات المنطقة عرضة « لرياح معاكسة كبيرة » ، لا سيما ، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا والصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو في سنة 2024 ، وفق ما بينه الانخفاض المتوقع بنسبة 4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان منطقة شمال إفريقيا

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