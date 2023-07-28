البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2023

توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الإقتصاد التونسي بنسبة 9ر1 بالمائة خلال 2023 على أن يصل إلى 8ر2 بالمائة خلال 2024 في وقت تشير فيه البيانات إلى أن نسبة النمو الإقليمي لاقتصاديات منطقة شمال إفريقيا بنسبة 4ر4 بالمائة العام المقبل.

وصدرت توقعات نمو الاقتصاد التونسي، أمس الخميس، في إطار تقرير البنك حول آفاق النمو بمنطقة شمال إفريقيا ، الذي يتضمن عدة محاور من بينها تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر بمنطقة شمال إفريقيا ورأس المال الطبيعي في خدمة التمويل المناخي والنمو الأخضر . وأكد البنك في ملخص تحليلي تصدر التقرير ، أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا وهي تونس والجزائر وليبيا المغرب ومصر ومورتانيا، وخاصة التأثيرات بعيدة الأمد لجائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وأشار التقرير إلى أن التضخم سيستمر في الارتفاع ليبلغ 2ر14 بالمائة على مستوى دول شمال إفريقا سنة 2023 على أن يتقلص إلى 9ر6 بالمائة سنة 2024 في حين يقدرعجز الميزانية بنحو 5ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 و 2ر3 بالمائة سنة 2024 .

ولاحظ التقرير، أن تذبذب أسعار المواد الأساسية والتغيرات المناخية تشكل خطرا لتطهير ميزانيات دول شمال إفريقيا علما وأن العجز الإقليمي للحساب الجاري يمكن أن يصل إلى 5ر0 بالمائة سنة 2023 و 2ر0 بالمائة سنة 2024. وشدد البنك على أنه يتعين على دول المنطقة على المدى القريب، تنسيق السياسات النقدية وسياسات الميزانية بما يتيح مجابهة ارتفاع التضخم وحماية المؤسسات والمواطنين من خلال دعم حكومي موجه في وقت يبقى فيه دعم الأمن الغذائي » أمرا مهما « .

كلمات البحث :الاقتصاد;البنك الإفريقي للتنمية;تونس