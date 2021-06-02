البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس هبة بقيمة 1.387 مليون دينار

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن البنك الإفريقي للتنمية يسدي هبة لفائدة تونس، بقيمة 1.387 مليون دينار، في إطار « دعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص » .

وأفاد المصدر ذاته أن المؤسسة المالية الإفريقية تسدي هبة ثانية بقيمة 480 ألف دينار لفائدة إعداد دراسة تحضيرية لمشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي.

وتم توقيع اتفاقيتي الهبة، من قبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، وذلك على هامش لقاء جرى، اليوم الأربعاء، بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستراتيجية ترمي إلى تنمية الإنتاج المحلي بالبلدان الإفريقية الأعضاء في مجال الصناعات الدوائية والتلاقيح، من خلال دعم القدرات التقنية واللوجستية والبشرية للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع وإرساء شراكات إقليمية لدفع الإندماج والتكامل في هذا المجال.

وقد تم إقتراح تونس كبلد أنموذجا وذي أولويّة في القارة للإستفادة من مخرجات هذه الإستراتيجية وذلك « إعتبارا إلى ما إكتسبه من خبرة ونجاحات في هذا القطاع الواعد ».

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