البنك الافريقي للتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين يورو



أعلن البنك الافريقي للتنمية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة مجموعته وافق على منح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين أورو، حوالي 339 مليون دينار، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.

ويهدف هذا البرنامج، موضوع القرض الذي تمت الموافقة عليه يوم 17 ديسمبر 2021 بابيدجان، إلى تدعيم منظومة النقل بما يجعلها ناجعة ومستدامة وقادرة على تطوير المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها. كما يرمي إلى ضمان زيادة إمكانية الوصول إلى المناطق ذات الأولوية وأقطاب التنمية الرئيسية في البلاد من أجل دعم النمو وخلق ظروف ملائمة لتشغيل الشباب.

وقال مدير عام منطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية » محمد العزيزي، إنه « بحلول عام 2026، سيساعد المشروع الجديد على إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لـفائدة 700 ألف مستخدم »، مضيفا أنّه « سيمكن أيضا من التقليص إلى أكثر من النصف في المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم 2، وسيتم إحداث ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة.

كما يهدف البرنامج، أيضا، إلى إعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد عن 230 كيلومترا « كلم » من الطرقات المصنفة في ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة.

كما سيساهم في الصيانة الدورية لمسافة 1000 كلم، جزء منها ستتكفّل به 80 مؤسّسة صغرى تم إنشاؤها لهذا الغرض. ويدعم البرنامج مضاعفة الطريق الوطنية السريعة الرابطة بين النفيضة والقيروان.

يشار الى أن المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية « هاي 5″ ويندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة طيلة 2013-2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام والمندمجة في القارة.

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