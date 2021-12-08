البنك الاوروبي لإعادة الإعمار يمنح تونس قرضا بقيمة 49 مليون أورو

أعلن البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في بلاغ أصدره يوم الثلاثاء، أنّه خصص قرضا بقيمة 49 مليون أورو (ما يعادل 160 مليون دينار) لتعصير البنية التحتية المائية ولإعداد استراتيجية في هذا المجال في واحات الجنوب التونسي.

وسيسمح القرض، وفق البلاغ، على المدى الطويل بمعالجة نقص الماء بـ37 واحة بكل من قابس وقفصة وقبلي وتوزر وتمكين 6800 فلاح ينشطون بهذه المناطق من الاستفادة من المشاريع المزمع انجازها.

وسيُمكّن القرض، الذّي تمّ اسناده لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري من اعادة هيكلة وتجديد البنية التحتية المائية المتقادمة المخصصة لتزويد الواحات بالولايات المذكورة بالمياه.

وللإشارة فقد كشفت مؤشرات أوردها الهيكل المالي الأوروبي أن « هذه الواحات تعد المورد الاساسي للتشغيل والرزق في المنطقة اذ توفر الفلاحة السقوية مواطن شغل لنحو 35 بالمائة من السكان النشيطين » .

ومن المنتظر أن سيتضمن المشروع برنامجا موجها لتحسين الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في الواحات.

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