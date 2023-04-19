البنك الدولي: تونس ستتحصّل على قرض بقيمة 120 مليون دولار خلال 3 أسابيع

قالت الأخصائية الأولى في القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي صفية حشيشة خلال ندوة نظّمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء، إنه منذ أكثر من شهر تقريبا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار (قرابة الـ 370 مليون دينار)، لتمويل مشروع « مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي »، في تونس.

وقالت حشيشة في تصريح نقلته عنها إذاعة شمس اف ام، إن تونس ستتحصل على المبلغ، في غضون اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن القرض هو إجراء عادي يقوم به البنك الدولي مع كل الدول.

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