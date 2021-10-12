البنك الدولي: ديون تونس الخارجية فاقت 41 مليار دولار خلال 2020

كشف البنك الدولي في تقريره حول « احصائيات الديون الدولية »، أن اجمالي الديون الخارجية لتونس ارتفعت الى 41.038 مليار دولار امريكي خلال سنة 2020 في وقت ارتفعت فيه الديون الناشئة عن أزمة كوفيد -19 بالبلدان منخفضة الدخل مستوى قياسي ناهز 860 مليار دولار.

وتجاوزت ديون تونس عتبة 40 مليار دولار سنة 2020 علما وانها كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019 و 35 مليار دولار سنة 2018 و 33.5 مليار دولار سنة 2017 و 22.6 مليار دولار سنة 2010 ، حسب التقرير.

ويعد تقرير « إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″ مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.

وبين التقرير انه حتى قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.

وبيّن أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دولار.

وشدد التقرير على ضرورة اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

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