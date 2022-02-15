البنك الدولي سيضُخّ تمويلات لتونس تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا رفيع المستوى عن البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

ومثل اللقاء مناسبة للحديث حول الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه بلادنا وتأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادي وأجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يتطلّبها هذا الوضع.

وثمنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتنا واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ان البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.

وأشار فريد بالحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس.

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