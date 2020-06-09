البنك الدولي يتوقع تراجعا للنمو في تونس بنسبة 4 بالمائة في 2020

توقع البنك الدولي في تقريره المحيّن للآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020 الصادر خلال شهر جوان الجاري، تراجع النمو في تونس سنة 2020 بنسبة 4 بالمائة ليتحسن سنة 2021 بنسبة 4,2 بالمائة.

كما كشف البنك الدولي عن توقعاته بأن تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انكماشا بنسبة 4,2 بالمائة وذلك نتيجة لجائحة كوفيد – 19 ومستجدات سوق النفط.

وسيشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5،2 بالمائة سنة 2020، الأشد منذ عقود، فيما أكد البنك بأن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد.

ولاحظ البنك أن هذا سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج وسينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 بالمائة في عام 2020، جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل .

وستعرف اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حسب المصدر ذاته، انكماشا نسبته 2،5 بالمائة سنة 2020، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.

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