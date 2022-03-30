البنك الدولي يخصص 400 مليون دولار لدعم تونس

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، موافقته على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة نحو 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وأوضح البنك الدولي أن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أعلنت عددًا من الإجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد التونسي.

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