البنك الدولي يرصد مبلغ 300 مليون دولار لفائدة مليون عائلة تونسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 15 مارس 2021 بقصر قرطاج، فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وتناول اللقاء الوضع المالي والاقتصادي في تونس وسبل دعم بلادنا لتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

وذكّر رئيس الدولة بالمسار المتعثر لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مجددا حرصه على بذل كل الجهود الممكنة حتى يستعيد الشعب التونسي كافة حقوقه.

وقد عبر فريد بلحاج، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس على استرجاع هذه الأموال بوضع خبراته في هذا المجال على ذمة بلادنا، خاصة وأن للبنك تجارب مماثلة بهذا الخصوص.

كما أعرب عن جاهزية البنك الدولي لدعم مجهودات الدولة في مجال مقاومة الفقر، معلنا في هذا الإطار عن رصد البنك لمبلغ 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى مشروع المدينة الطبية « الأغالبة » بالقيروان، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المشروع الذي سيوفر خمسين ألف موطن شغل ومن شأنه أن يستقطب عديد المستثمرين في مجالات مختلفة. وقد أكد السيد فريد بلحاج استعداد البنك الدولي للمساهمة في إنجاز الدراسات اللازمة لمختلف مكونات هذا المشروع الضخم.

كلمات البحث :البنك الدولي;عائلة تونسية