البنك الدولي يمنح تونس تمويلا اضافيا بقيمة 100 مليون دولار لمجابهة كورونا

وافق البنك الدولي يوم أمس الجمعة، على منح تونس تمويلا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرنامج مواجهة كوفيد-19 من أجل توفير التلاقيح بمختلف جهات البلاد

وكشف البنك الدولي في بيان له، بأن هذا التمويل يهدف الى مرافقة تونس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الرامية إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان حتى نهاية سنة 2021 من خلال شراء وتوزيع عدة ملايين من جرعات التلاقيح الآمنة والناجعة، عن طريق مبادرة » كوفاكس » أو مباشرة من المصنعين، شرط استجابتها لمعايير موافقة البنك الدولي .

كما يأتي هذا التمويل الإضافي لتعزيز عدة جوانب أساسية في الخطة الوطنية للتلقيح ومنها استهداف الفئات ذات الأولوية، وتكوين ومتابعة أعوان الصحة المكلفين بالقيام بعملية التلقيح وتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد على مستوى الجمهورية بشراء حوالي 3000 مجمدات وثلاجات وتنظيم حملات اتصالية وتوعوية لتحسين قبول المواطنين على التطعيم. كما يرمي إلى مساعدة السلطات التونسية على متابعة وتقييم الاستفادة من هذه التلاقيح

ويتنزل هذا التمويل الاضافي في اطار برنامج مواجهة كوفيد- 19 في تونس الذي وافق عليه البنك الدولي يوم 30 أفريل 2020 بعنوان » آلية الطوارئ » ويهدف إلى مساعدة السلطات على اقتناء التجهيزات والحماية الشخصية وتطوير مخطط استراتيجي للتحضير لمواجهة الجائحة.

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