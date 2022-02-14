البنك الدولي يُؤكّد مواصلة دعم تونس على جميع المستويات

التأمت صباح اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، بمقر الوزارة جلسة عمل جمعت مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له وبحضور ممثلي الإدارات الفنية بالوزارة لمتابعة تقدم مشاريع التعاون بين البنك الدولي والوزارة.

وخصصت الجلسة خاصة الى متابعة المشروع في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا كوفيد 19 على الفئات الفقيرة والهشة.

وثمن الوزير المجهودات التي يقدمها البنك الدولي في شراكة مع تونس خاصة امام الرهانات الكبرى المطروحة لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي، داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.

ومن جهته، عبر فريد بلحاج مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة مبينا أهمية الاصلاحات.

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