البنك الدولي يُجدّد التزامه بدعم برنامج الإنعاش الإقتصادي في تونس

أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، أنّ البنك الدولي قد جدّد التزامه بدعم برنامج الإنعاش الإقتصادي في تونس.

وبين بلحاج بأن الدعم يهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام ولضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.

وجاء في نصّ تدوينته أنّ البنك الدولي قد عقد اجتماعا هاما مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي. وذكر بلحاج بأن عقد هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية « حادة » حسب تعبيره.

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