البنك الدولي يُوقف العمل مع تونس « مؤقتاً » بعد تصريحات سعيد

اخر تحديث : 06/03/2023
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,السياسة,تونس

تونس والبنك الدولي

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة اطلعت عليها « رويترز »، أن البنك أوقف عمله مع تونس بعد تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن هذه التصريحات أدت لمضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصريّة.

وفي المذكرة، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتاً وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقرراً في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.


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