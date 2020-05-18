البنك العالمي يُجدد التزامه بمواصلة دعم تونس

تحادث ظهر اليوم الاثنين، وزيرا التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي ومحمد نزار يعيش وزير المالية بتقنية التخاطب عن بعد مع Axel Van TROSTSENBURG، مدير العمليات بالبنك العالمي بحضور عبر نفس التقنية لفريد بلحاج نائب رئيس البنك ووزراء التعاون الدولي والمالية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور Tony VERHEIJEN، مدير مكتب البنك بتونس.

وتناولت المحادثة بالدرس مدى التقدم في إعداد برامج التعاون المالي والفني للمرحلة القادمة في ضوء التداعيات المرتقبة لأزمة COVID-19 على الأوضاع الاقتصادية والمالية وكذلك الاجتماعية.

كما تم التطرق إلى برامج الحكومة الخاصة بإعادة تنشيط الاقتصاد وإنعاشه وما يتطلبه من جهود على المستوى الوطني ودعم من قبل الشركاء.

وأعرب TROSTSENBURG، عن استعداد البنك العالمي لدعم خطط الحكومة وبرامجها الإصلاحية الرامية إلى دفع النشاط الاقتصادي ومواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم.

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