البنك المركزي: ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 7.96% بالمائة

حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على نسقه التصاعدي، ليصل إلى 7.96 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، مقابل 7.26 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2022، وفق معطيات صادرة، الاربعاء، على البنك المركزي التونسي.

وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 6.19 بالمائة و 6.15 بالمائة، على التوالي، خلال شهري جانفي 2022 وجانفي 2021.

ويعود ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة لتصل إلى 8 بالمائة، بناء على قرار اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2022.

ويهدف البنك المركزي التونسي من خلال هذا الجراء، الى تقليص المنحى التصاعدي للتضخم وإعادته إلأى مستويات مستدامة، من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام.

كلمات البحث :البنك المركزي;السوق النقدية;الفائدة