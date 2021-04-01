البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري، المنعقد أمس الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير.

وكشف بيان صادر اليوم الخميس، عن البنك بأن مجلس إدارته شدد على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.

وأكّد مجلس إدارة البنك المركزي أن البنك سيواصل متابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.

وأبرز البيان، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي لا يساعد على تخطي أزمة جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، مبيّنا « هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سلبية بنحو 8.8 بالمائة سنة 2020″.