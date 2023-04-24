البنك المركزي التونسي ينفي طباعة الأموال

نفت المديرة العامة للسياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين، طباعة الأموال في تونس، مؤكدة أنه لا يمكن للبنك المركزي التونسي تمويل الميزانية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى تقديم تسبقة.

وبينت القلصي أن الأمر يحتكم للقوانين والعملية مُقننة، وأوضحت أن البنك المركزي التونسي يقوم بتمويل البنوك ويمدها بالتمويلات.

وأقرت في هذا السياق بأن البنوك حاليا تشكو من شح في السيولة.

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