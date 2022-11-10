البنك المركزي: حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي يعادل 100 يوم توريد

كشفت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي مساء الأربعاء، عن تراجع حجم الاحتياطي الصافي من النقد الاجنبي إلى مستوى يعادل 100 يوم توريد، قبل اقل من شهرين عن نهاية السنة.

وبيّنت البيانات اليومية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، ان ذلك الاحتياطي يقدر بـ22326 مليون دينار.

وشدد البنك المركزي على ان هذه البيانات « وقتية ».

وكان حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية لدى البنك يعادل قبل نحو سنة تحديدا 121 يوما من التوريد ولكن حجمه كان اقل من احتياطات اليوم 9 نوفمبر 2022 وكانت في حدود 20400 مليون دينار.

وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة مستوى 23633،5 مليون دينار في ختام السنة المحاسبية 2021.

كلمات البحث :احتياطي;البنك المركزي;النقد الأجنبي