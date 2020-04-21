البنك المركزي: كورونا سيكون له انعاسات هامة على توازنات الاقتصاد

كشف البنك المركزي التونسي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل 2020، بأن أزمة كوفيد 19 ستكون لها انعكاسات هامة على النشاط وعلى توزانات الاقتصاد خلال 2020، مشيرا إلى أن الأزمة دفعت نحو ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد منذ فيفري 2020.

وأضاف البنك المركزي بأن التضخم ارتفع خلال شهر مارس الفارط مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الأغذية المرتبطة بسلوك التخزين أكثر من اللازم المرتبط بقرار الحجر الصحي الشامل.

وأشارت مؤسسة الاصدار، إلى أن التضخم الضمني (أي التضخم دون احتساب مجموعة الغذاء والمنتوجات المسعرة)، سجل تراجعا رغم ارتفاع نسبة التضخم بشكل عام.

وسجل العجز الجاري بدوره تراجعا إلى 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الثلاثي الاول من سنة 2020، مقابل 2،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019، وسط تراجع ملحوظ للتجارة الخارجية نظرا لارتباطها بتوقف مسالك التزويد خلال مارس 2020.

وقاربت موجودات تونس من العملة الاجنبية، مع مطلع شهر افريل 2020، زهاء 7 مليار دولار أمريكي مما أتاح للبلاد قدرة أكثر على تغطية الواردات.

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