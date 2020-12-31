البنك المركزي يتفطن لعملية الاستيلاء على 1.2 مليون دينار من العملة الصعبة

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ أصدره مساء الثلاثاء، التفطن لعملية استيلاء على ما يعادل مليون ومئتي ألف دينار تونسي بالعملة الصعبة، وذلك اثر قيامها بعملية تدقيق داخلي خلال شهر ديسمبر 2019 للتثبت من سلامة بعض العمليات المالية في البنك.

وبين البنك بأن عملية التدقيق الداخلي كشفت أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها، مؤكدا أنه أعلم السلط القضائية يوم 27 ديسمبر 2019 بالموضوع والتي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.

وقد عبّر البنك عن أسفه « لهذا الفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه، مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات ».

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