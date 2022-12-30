البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8 بالمائة

قرّر البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان مجلس ادارة البنك.

وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها على مستوى عدد نقاط الأساس الى جانب رفع نسب أخرى تتعلق بتسهيلات الإيداع والقرض الهامشي والنسبة الدنيا لتاجير الادخار على ان تدخل القرارات الجديدة حيّز التنفيذ يوم 2 جانفي 2023.

وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي رفع خلال اجتماعه يوم 5 اكتوبر 2022 نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 25ر7 بالمائة.

وسبق لمجلس إدارة المركزي التونسي، ان اقدم على رفع نسبة الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه يوم 17 ماي 2022 بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة في وقت شهدت فيه تونس ضغوطا تضخمية.

واكد مجلس إدارة البنك المركزي، اثر اجتماعه، اليوم الجمعة، انه رفع نسبة تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة على التوالي الى 0ر7 بالمائة و 0ر9 بالمائة، معتبرا ان هذه الإجراءات تهدف الى المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده الى مستويات متحكم بها على المدى المتوسط مع الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار الى 7 بالمائة.

وأضاف ان هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام.

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