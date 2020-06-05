البنك المركزي ينفي قطعيًا تراجع سعر صرف الدينار

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ أصدره مساء اليوم الجمعة، أن سعر صرف الدينار مقابل الأورو الذي تم نشره اليوم الجمعة لبعض الوقت على محرك البحث غوغل خاطئ، مؤكدا أنه تم تصحيح الخطأ هذه الليلة.

وقال البنك المركزي إن سوق الصرف اشتغل اليوم بصفة طبيعية وبطريقة سلسلة، موضحا بأن سعر صرف الدينار اليوم مقابل الأورو بلغ 3.21 مقابل 3.19 يوم أمس وبالنسبة للدولار فقد بلغ سعر صرف الدينار 2.85 اليوم و2.87 أمس.

كما أبرز ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى 141 يوم توريد مقابل 73 يوما في الفترة نفسها من العام المنقضي.

كلمات البحث :البنك المركزي;الدينار;تراجع;صرف