البنك المركزي يُحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره للتحيل

حذّر البنك المركزي التونسي في بلاغ له، العموم من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل اسمه وشعاره، قصد التغرير بالمستعملين والتحيّل عليهم وسرقة معطياتهم الشخصية.

ونفى البنك المركزي التونسي نفيا قطعيا أيّة علاقة له بهذا الموقع وبهذه الصفحات، مؤكدا عدم اطلاقه أي عملية توزيع أموال على المواطنين او المشاركة فيها.

كما دعا البنك مستخدمي الإنترنت للرفع من درجة اليقظة قصد تجنب أي مخاطر قرصنة لمعطياتهم الشخصية وخاصّة منها المعطيات البنكية.

وذكّر البنك المركزي التونسي أنّ استعمال اسمه وشعاره في مثل هذه العمليات غير الشرعية يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى التتبع الجزائي.

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