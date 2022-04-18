البنك المركزي يُصدر ورقتين نقديتين جديدتين

اخر تحديث : 18/04/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الاثنين، للعموم بأنّه يستعدّ لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي خمسة دنانير (صنف 2022) وخمسين دينارا (صنف 2022) سيتم تداولهما بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
وسيتولّى البنك المركزي التونسي إعلام العموم في الإبّان، ووفقا للإجراءات المعمول بها، بتاريخ طرح الورقتين النقديتين الجديدتين للتداول والخصائص الفنية المميزة.


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