البنك المركزي يُعلن تصدّيه لهجمة سيبرنية ويُؤكّد أن نظامه المعلوماتي لم يخترق

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، أنّ نظام السلامة المعلوماتية للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية خلال صبيحة الاربعاء 23 مارس 2022 و التي تمت السيطرة علىها بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي و الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

ويجدر التأكيد على أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق و ظلت سليمة و ذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من انشطتها ومن بينها موقع الواب الرسمي.

وأكد البنك المركزي التونسي للعموم على تواصل السير العادي لعمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي.

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