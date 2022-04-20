البنك المركزي يُوقع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار

تولى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) جورج إيلومبي يوم الإربعاء 13 أفريل 2022، التوقيع بمصر على اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.

ويندرج هذا القرض، المبرم من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، في إطار تعبئة الموارد الخارجية المضمّنة صلب ميزانية الدولة لسنة 2022.

وسيتم تسديد هذا القرض على 7 سنوات منها سنتان إمهال وبنسبة فائدة تساوي 5,76٪ سنويا.

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