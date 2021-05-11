البنوك تفتح شبابيكها للعموم يوم السبت القادم

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن البنوك ستفتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 15 ماي 2021، من التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار، للقيام بعمليّات التّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

وأكد البنك المركزي فتح شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه، والتّوقيت نفسه لإنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

وأوضح البنك بأن هذا الاجراء يأتي في اطار ضمان حسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد الفطر.

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